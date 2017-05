19:10, 26 Maj 2017

Gjate ditës së premte, bartësi i listës së PDK-së, Kadri Veseli, përuroi banesat kolektive në Prizren përderisa kandidati për kryeministër i LDK-së, Avdullah Hoti, gjate një vizite në “Tre Pharm” ka folur për fondin 15 milionësh të Bankës Botërore.

Në lidhje me këto veprime gjatë kohës para fushatës zgjedhore, analisti Artan Muhaxhiri, pati kritika përderisa ka thënë që çdo gjë që lidhet me nivelin qendror e që mund të përdoret për fushatë zgjedhore, do të duhej të ndalohet rreptësisht.

“Sot kishte probleme në fushatën zgjedhore. Për herë të parë pati tentim që projektet qeveritare të përdoren për fushatë. Veseli përuroi banesat kolektive në Prizren, Avdullah Hoti prezantoi fondin 15 milionësh të Bankës Botërore ndërsa Hashim Thaçi paralajmëroi turin e tij nëpër shkolla. Të gjitha këto janë të gabuara ngaqë po tentojnë të përfitojnë nga niveli qendror. Personat që janë në fushatë nuk duhet të merren me projekte të nivelit qendror” ka thënë Muhaxhiri në një intervistë në Zona Zgjedhore të Klan Kosovës.

Tutje Muhaxhiri ka thënë që qytetarët kanë lidhje emocionale me Trepçën, ngaqë për shumë dekada ishte boshti i zhvillimit ekonomik të Kosovës.

Një fuqizim i gjigantit metalurgjik, do të mund të ndikonte në zhvillimin e ekonomisë së përgjithshme, megjithatë sipas Muhaxhirit, pa një analizë të thellë të çdo elementi për rigjenerimin e Trepçës, shumica e fjalëve janë vetëm propagandë dhe nuk ka asgjë konkrete.

