19:09, 25 Shtator 2017

Analisti politik, Artan Muhaxhiri, ka komentuar fushatën e subjekteve partiake e cila po bëhet në kuadër të procesit të zgjedhjeve lokale.

Muhaxhiri në emisionin special Info Lokale në Klan Kosova tha se ndonëse është fillimi i fushatës, qytetarët kanë të drejtën e tyre të kërkojnë nga kandidatët të jenë më të saktë ndaj ofertave për zgjidhjen e problemeve, transmeton Klan Kosova.

”Niveli lokal i qeverisjes është shumë më pragmatik dhe më konciz. Shumë më mirë është që partitë të fokusohen në nivelin lokal dhe prej aty të inspirohen krijimin e strategjive të nivelit qendror”.

”Ndonëse është fillimi i fushatës, në debatet për Prishtinën u pa se kandidatët nuk janë konkretë në propozimet për zgjidhjen e problemeve”.

Në Info Lokale në Klan Kosova, emision dedikuar zgjedhjeve të 22 tetorit, analisti Artan Muhaxhiri ka thënë se mes kandidatëve për kryetarë të komunave ka pasur emra befasues.

“Kandidaturat e befasishme kanë qenë Valdete Idrizi dhe Fehmi Ferati në Mitrovicë, rikthimi i Mimoza Kusarit në Gjakovë, Sabiha Shala në Pejë, kurse në Prishtinë befasi ishte Arbër Vllahiu…”.

”Në përgjithësi, niveli profesional i kandidatëve është shumë më i mirë se herëve të kaluara, por problem i madh që përsëritet vazhdimisht janë vonesat në propozimet e kandidaturave”.

“Sikur këta kandidatë të kishin pasur më shumë kohë sikurse që ndodh në vendet tjera, për shembull gjashtë muaj apo një vit, sigurisht se do t’i përpunonin me saktësi dhe më në detaje zgjdhjet e problemeve. Do të kishin mundësi që t’i kompletonin ofertat e tyre programore gjë që do të ishte tejet pozitive për qytetarët”.

“Por, tani mbesim prapë në nivelin e premtimeve të pakonkretizuara. Kjo situatë do të jetë problematike për qeverisjet lokale pasi nuk ka etapa të detajuara që do të krijonin agjenda të sakta”.

Interesante