18:56, 22 Gusht 2017

Analisti politik, Artan Muhaxhiri, e ka vlerësuar si unfikuese kandidaturën e Bekim Jashairt për kryetar të Skenderajt, njofton Klan Kosova.

“Zgjedhja e Bekim Jasharit është befasi, por është gjetje unifikuese” , tha Muhaxhiri në Info Magazine të Klan Kosovës.

Muhaxhiri përmendi betejën e ashpër mes Sami Lushtakut dhe Nuredin Lushtakut për kryetar të Skenderajt, dhe tha që sikur njëri prej tyre të zgjedhej kryetar, atëherë do të kishte çarje në PDK.

“Do të ishte shumë e dëmshme për PDK-në, kështu që ata e kanë gjetur një zgjidhje të mesme, që është simbolike, emocionale”, tha ai.

Muhaxhiri e ka konsideruar po ashtu si një mundësi të mirë të përmirësimit të raporteve mes familjes Jashari dhe PDK-së, vendimin që kjo parti ta përkrahë Bekim Jasharin për kryetar komune në Skenderaj.

“Pas 11 qershorit PDK më nuk ka alternativë, rënia është evidente, është një trend i cili nëse nuk stopohet me vendosmëri do ta shkatërrojë PDK-në”.

Ai këtë po ashtu e ka parë si imponim për kryetarin e kësaj partie, Kadri Veselin, i cili nëse do të shkonte me kandidatët tradicionalë, do ta kishte, sipas tij, të sigurt humbjen drastike.

Interesante