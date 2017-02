17:14, 9 Shkurt 2017

Vendimi final për ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars.

Vendim është marrë pas seancës disa orëshe në të cilën është prezantuar kërkesa e Serbisë për ekstradim dhe argumentet e mbrojtjes së Haradinajt, njofton Klan Kosova.

Muharrem Nitaj, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për Klan Kosovën, menjëherë pas vendimit që është marrë për liderin e tyre.

“Vendimi është marrë pa asnjë konsultim paraprak – vetëm u tha se seanca e ardhshme e vendimit final do të jetë me 2 mars”.

“Edhe në seancën e sotme është dëshmuar se Serbia nuk ka asnjë argument të vetëm përtej materies që është trajtuar në Hagë”.

“Nuk ka asnjë dyshim se vendimi përfundimtar do të jetë pozitiv dhe se Haradinaj do të lirohet me 2 mars”.

Haradinaj gjatë seancës së sotme kur është pyetur nga trupi gjykues nëse e pranon kërkesën e Serbisë për ekstradim, ai e ka mohuar kategorikisht dhe ka argumentuar përsëri se kërkesa e Serbisë është krejtësisht e motivuar politikisht dhe nuk ka bazë juridike.

Po ashtu, Haradinaj është mbrojtur edhe nga avokatja e tij franceze, Rachel Lindon.

Ajo ka thënë se nuk ka asnjë arsye për mbajtjen e Ramush Haradinajt në Francë dhe se kërkesat e Serbisë kanë qenë tërësisht të pabaza.

Haradinaj është arrestuar me katër janar në aeroportin e Bazelit nga autoritet franceze, pasi Serbia si anëtare e Interpolit kishte lëshuar një fletë-arrest ndërkombëtar për Ramush Haradinajn në vitin 2004.

Serbia e akuzon Haradinajn se ka kryer krime lufte gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Kujtojmë se Haradinaj dy herë është gjykuar dhe është liruar nga të gjitha akuzat nga Drejtësia Ndërkombëtare.

klankosova.tv

