Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, ashtu siç paralajmëroi Klan Kosova më herët, ka lëshuar një komunikatë për media me anë të së cilës ka përgënjeshtruar lajmin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë se “Kosova është suspenduar nga Organizata Botërore e Doganave”.

MPJ e Kosovës informon qytetarët e Kosovës se Serbia me mbështetje të Rusisë ka dështuar për të kontestuar anëtarësimin e plotë të Kosovës në Organizatën Botërore të Doganave (ËCO) dhe se Kosova do të jetë përherë aty me të drejta dhe obligime të barabarta si shtet anëtar qysh prej anëtarësimit në janar të këtij viti në Bruksel, thuhet në komunikatë njofton Klan Kosova.

“Si konfirmim përfundimtar se Kosova është anëtare me të drejta të plota, dëshmon shpërndarja në takimin vjetor në Bruksel e kërkesave për pagesë të anëtarësisë nga të gjithë anëtarët, ku figuron edhe emri i Kosovës”.

MPJ njofton se kjo zhurmë është bërë pasi “kryesuesi i këtij takimi vjetor ka qenë nga Federata Ruse, i cili jashtë çdo rregulli është përpjekur ta trajtoj Kosovën si shtet jo anëtar”.

Kjo sjellje, thuhet në komunikatë, “ka irrituar Sekretarin e Përgjithshëm dhe shumë shtete anëtare duke e kundërshtuar njëzëri”.

Lajmin e ka komentuar tërthorazi edhe vet ministri në detyrë, Enver Hoxhaj, përmes llogarisë së tij në Tëitter.

Ai ka shkruar se Serbia, e mbështetur nga Rusia, ka dështuar përsëri ta pengojë progresin e Kosovës dhe se Kosova mbete anëtarë i Organizatës Botërore të Doganave.

