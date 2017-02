8:51, 9 Shkurt 2017

Sipas ministrisë së punëve të jashtme të Rusisë, Moska është në kontakt të vazhdueshme me Beogradin sa i përket eskalimit të situatës mes Serbisë e Kosovës, shkruan agjencia serbe e lajmeve Sputnik, njofton Klan Kosova.

“Natyrisht se ne jemi në kontakte të vazhdueshme. Ndërveprimi me Beogradin është shumë intensive sidomos në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me luftimin e Kosovës që t’i pamundësojmë anëtarësimin në organizata ndërkombëtare”, ka thënë, Alexander Botsan-Kharchenko, drejtor në Departamentin për Europën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rusisë, njofton Klan Kosova.

Botsan-Kharchenko shtoi se Beogradi luan rrolin kryesor në këto përpjekje kundër Kosovës, ndërsa Rusia asiston gjithmonë.

Diplomati rus po ashtu ka lavdëruar “shpirtin konstruktiv, siç e ka quajtur ai, të Qeverisë së Serbisë për uljen e tensioneve në Veri të Kosovës.

klankosova.tv