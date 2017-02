14:10, 21 Shkurt 2017

Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe Departamentit Federal për Punë të Jashtme, i Qeverisë së Zvicrës, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për Projektin: “Fuqizimi i Autoriteteve për Menaxhim të Migrimit në Kosovë”.

Kjo marrëveshje është në përputhje dhe në zbatim të Marrëveshjes Kornizë, lidhur me Bashkëpunimin Teknik dhe Financiar, si dhe ndihmën humanitare ndërmjet Këshillit Federal Zviceran dhe Qeverisë së Kosovës, nënshkruar më 6 tetor 2010 dhe që ka hyrë në fuqi më 16 dhjetor 2010.

MPB bën me dije se marrëveshja u nënshkrua në respektimin e parimeve demokratike, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, të përcaktuara në mënyrë të veçantë me Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, që frymëzojnë politikën e brendshme dhe të jashtme të të dy Palëve dhe përbëjnë një element thelbësor në mënyrë të barabartë me objektivat e kësaj Marrëveshjeje të Projektit, transmeton Klan Kosova.