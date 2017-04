16:29, 7 Prill 2017

Trajneri i Manchester United, Jose Mourinho, ka deklaruar se ka marrë vendim për të ardhmen e Adnan Januzajt, njofton Klan Kosova.

Në stilin e tij, Mourinho ka thënë:

“Kam vendosur për të ardhmen e tij, por nuk do t’ua them se cila do të jetë ajo”.

Januzaj ka shënuar 63 gola, kurse kontrata i vlen deri më 2018.

Ai ka kërkuar të largohet krejtësisht nga Man Utd.

Interesante