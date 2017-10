14:54, 18 Tetor 2017

Jose Mourinho me Manchester United të mërkurën mbrëma do të përballet me Benfican vendës për xhiron e tretë të grupeve në ligën e kampionëve.

Kjo do të jetë mbrëmje e veçantë për ‘the special one’ pasi do të përballet me ish klubin që ka drejtuar 17 vite më parë.

Portugezi punën si trajner kryesorë e nisi pikërisht te klubi Benfica, në vitin 2000 ku qëndroi vetëm tre muaj.

54 vjeçari e pati drejtuar Benfican për 11-të ndeshje e më pas klubi nënshkroi me Jupp Heynckes, kurse Mourinho ndërroi ambient duke kaluar te skuadra tjetër portugeze, União de Leiria.

Veç këtyre skuadrave, Jose Mourinho ka drejtuar edhe ekipe si Inter, Chelsea, Real Madrid, e Porto.

Ai ka fituar gjithçka të mundur në nivel ekipesh, duke përfshirë tripletën me Interin.

klankosova.tv