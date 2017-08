20:30, 8 Gusht 2017

Jose Mourinho është i interesuar në transferimin e yllit të Monacos, Fabinho.

Flitet se Manchester United do ta bëjë një ofertë prej 45 milionë eurosh për yllin e Monacos dhe se kjo do të mjaftojë që ai të vijë në Old Trafford.

