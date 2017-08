19:48, 7 Gusht 2017

Jose Mourinho e ka konfirmuar që skuadra të cilën ai e udhëheq, Manchester United, është e interesuar në transferimin e yllit të Real Madrid, Gareth Bale.

Ai këtë e nënkuptoi gjatë konferencës për shtyp të martën.

“Nëse ai luan nesër atëherë nuk do ta mendoja atë gjë”, tha Mourinho.

“Nëse ai luan nesër është sepse është në planet e klubit. Ai e ka ambicien për të vazhduar në Madrid”.

“Nuk e kam menduar ende për këtë mundësi. Nëse ai nuk është në planet e klubit dhe ajo që po e shkruani është e vërtetë – me arritjen e një tjetër lojtari, atëherë do të tentojmë të presim për të në natën tjetër dhe të luftojmë me trajnerët tjerë”.

“Nëse ai luan nesër, është me gjasë konfirmim që ata llogarisin në atë sezonin e ardhshëm”, shtoi Mourinho.

Interesante