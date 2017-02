12:10, 26 Shkurt 2017

Jose Mourinho ka thënë se ai tashmë veç i di edhe ty, apo tre lojtarë që Manchester United do t’i sjellë në skuadër, për të rikthyer United aty ku e ka vendin – në krye të futbollit anglez, njofton Klan Kosova.

“Mendoj se me këtë grup lojtarësh që kemi dhe me vështirësitë që na kanë përcjellur gjatë sezonit, besoj se jemi shumë mirë”, ka thënë Mou për Sky Sports.

“Mendoj se do jemi gati që në afatin e verës ta hapim derën edhe për dy-tre lojtarë që të na ndihmojë të ngritim nivelin e lojës”.

“Kemi arritur një nivel të kënaqshëm të stabilitetit, kemi gjetur lojën tonë, filozofinë tonë dhe kjo është e rëndësishme. Jemi stabil në këtë mënyrë siç po luajmë dhe tani na nevojitet edhe një ekstra shtytje”.

“Shtyja e radhës do të bëhet në afatin tjetër të transferimeve. Nuk e bëmë në dimër, dhe do ta bëjmë në verë. Po ashtu, do të mbajmë shumicën e lojtarëve që veç i kemi në skuadër”.

I pyetur se a di tashmë se kë do ta transferojë, Mourinho është përgjigjur; “Po”.

