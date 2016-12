22:25, 24 Dhjetor 2016

Jose Mourinho ka thënë se Zlatan Ibrahimovic mund ta përfundojë karrierën në Manchester United, njofton Klan Kosova.

Bosi i Manchester United me të ardhur në Old Traford e pati transferuar Ibrahimovicin nga Parisi dhe doli të jetë një transfer i qëlluar.

“Ai shënon gola, luan mirë dhe jam i lumtur për të, sepse ai do ta përfundojë karrierën e tij në një formë shumë të lartë, gjë që është e mrekullueshme. Ai nuk do ta përfundojë karrierën në Amerikë, apo Kinë, ai do ta lë sa është top lojtar”.

“Jam më të vërtetë i kënaqur me të. Loja e tij është e mirë dhe ai mund ta përmirësojë ende. Ai golat nuk i ka shënuar nga penalltitë siç kanë bërë disa nga lojtarët që janë lartë në listën e golashënuesve”.

klankosova.tv