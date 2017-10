17:22, 3 Tetor 2017

Manchester United do të tentojë ta transferojë Mesut Ozil si transfer të lirë verën e ardhshme, ndërsa Jose Mourinho beson se do t’i sigurojë shërbimet e tij, sipas The Independent, transmeton Klan Kosova.

Mourinho ka punuar me Ozilin në Real Madrid, dhe tani dëshiron që ta ketë fituesin e Kupës së Botës edhe në Old Trafford.

Interesante