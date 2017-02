21:01, 10 Shkurt 2017

Sipas institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë vikendit në vend do të mbajë mot kryesisht i vranët po me intervale kohore me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius.

