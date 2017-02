8:35, 17 Shkurt 2017

Në ditën kur shënohet nëntëvjetori i Pavarësisë, në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 C deri në -1gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 8 deri 11gradë Celsius.

“Do te fryjë erë nga verilindja me shpejtesi 1-2m/s.”, thuhet në njoftimin e IHMK-së, transmeton Klan Kosova.

