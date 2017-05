19:27, 5 Maj 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë dy ditëve të vikendit vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion stabil atmosferik.

Në këto kushte do të mbajë mot i ndryshueshëm, të shtunën me intervale me diell dhe vranësira të çrregullta , ndërsa të dielën kryesisht i vranët dhe vende –vende me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5-8 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-22 gradë Celsius, transmeton Klan Kosova.

Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi deri 8m/s.