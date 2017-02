8:05, 16 Shkurt 2017

Instituti Hidrometerologjik i Kosovës ka bërë të ditur se në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -5 C deri në -2 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 8C deri 10gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtesi 1-2m/s.

Interesante