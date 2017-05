Gazetari dhe analisti politik, Bajrush Morina, ka shkruar se Halil Matoshi, që tani është pjesë e listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për deputet do të digjet në gjirin e kësaj partie, njofton Klan Kosova.

Morina i ka shkruar Matoshit në Facebook se “nën gjirin e partisë edhe ti ke me u djegë”.

Ky është shkrimi i plotë i Morinës;

Halil, nën gjirin e partisë edhe ti ke me u djegë!

Lexova një postim të Halil Matoshit…Më thënë të drejtën nuk po du me besu se e ka shkru këtë postim Halili….Jo bre nuk është Halili që e njoh unë, të sinqertë, të drejtpërdrejtë, nganjëherë emocional, i drejtë në mendime…jashtëzakonisht “i pakorruptuar” nga politike…

Por jo, sot qenka një Halil tjetër!

Një Halil tejtër që mbron shefin e tij për largimin nga puna të punonjësve të administratës, të cilët mbi 90% prej tyre janë familjarë, janë me kredi deri në fyt!

Një Halil tejtër që “dje shante dhe sot” lavdon PDK-në ….partinë të cilën për shumë vjet në shumë shkrim e debate e ka kritikuar me shumë argument e nganjëherë edhe më shumë za të naltë e emocional!

Një Halil tjetër që deri dje krenohej se ishte themelue i LDK-së e tash i thotë “i janë shymë dritat!’

Është e drejtë e secili që të metamorfozojë mendimet, por më së randi e kanë gazetarët të cilët deri dje “shanin e sot lavdojnë”!

Halil, sinqerisht do të doja që të të shoh në Kuvendin e Republikës së Kosovës!

Publikisht të tregoj se nuk do të votoj për ty dhe koalicionin që ti ke zgjedhur!

Por, më 12 qershor kisha dashtë me qenë pranë teje, me pi një kafe me ty dhe më të “ngushëllu” me fjalët: “Mos u shqetëso miku im, ti je fitues moral por jo deputet i Kuvendi të Kosovës!’

Pastaj do të tregoja se për ty nuk vendos votuesi, as lexuesi as bashkëvendasit e ty!

Për ty vendos dhe “voton” ai anëtari i KQZ-së lokale e qendore i cili paraprakisht ka marrë nga një njeri “i fortë i partisë” një letër “ me 5 emra” për t’I votuar, e në mesin e 5-ve ti sigurisht se nuk do të jeshë, sepse së paku në Dukagjin…ka nja 6 a 7 kandidatë të tjerë!

Këtë po ta them nga përvoja ime!

Para 8 qershorit të vitit 2014 edhe unë pothuaja 99% kam qenë i bindur se do të fitojë garën për deputet. Sa më shumë që zhvillohej fushata dhe sa më shumë që unë “flisja e bërtisja” më rritej mendja dhe optimizmi se deputetë do të zgjidhesha po se po por do të isha madje ndër 10 më të votuarit.

Por,,,hmmmmm!

Më 9 qershor të vitit 2014, ra “terri” mbi mua!

Votat më munguan, nervoza mu shtua dhe “volla” sa munda me gojën time kundër partisë (LDK-së) dhe do miqve “të mi të vjetër” që më dolën “armiq të mi të rinj!”

Prandaj, miku im i sertë e i mirë Halil Matoshi!

Mbaje në mend: Nën gjirin e partisë (Ramush Haradinajt) edhe ti ke me u djegë!

klankosova.tv