14:30, 20 Korrik 2017

24-vjeçari u ul në aeroportin e Heathrow.

Para se të kryejë vizitat mjekësore të tij me blutë ai shpjegoi se Cesar Azpilicueta e bindi atë për të shkëmbyer nga Madridi për në Londër.

“Unë flas me Azpilicueta dhe më ka thënë se gjithçka është në rregull. Ai më bindi për tu bashkuar me Chelsea dhe raporti që un kam me Conten”, tha 24-vjeçari spanjoll Alvaro Morata, shkruan Albeu.

