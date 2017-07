21:59, 16 Korrik 2017

Arsenal e konsideron Alvaro Moratën si zëvendësim të duhur për Alexis Sanchez, sipas Don Balon.

Menaxheri i klubit londinez, Arsene Wenger, beson se Morata do ta formonte një partneritet vrastar bashkë me Alexandre Lacazette, por topçinjtë përballen me konkurrencë për transferimin e Moratës, nga Chelsea dhe Milan.

