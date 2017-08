17:33, 4 Gusht 2017

Monaco është duke synuar të forcojë radhët para fundit të afatit kalimtar, ndaj ka bërë gati 55 milionë euro për Alexis Sanchez.

Arsene Wenger është i vendosur të mos e shesë kilianin, por Monaco e do me patjetër, pasi rivali nga Ligue 1, PSG nënshkroi me Neymar.

