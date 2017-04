15:15, 20 Prill 2017

Në një analizë të bërë nga Goal, katër skuadrat e mbetura në garën e sivjemë të Ligës së Kampionëve, do të shpëtonin sikur ta shmangnin një kundërshtar të caktuar.

Atletico do të dëshironte që ta shmangte rivalin lokal, Real Madrid, nga të cilët kishin humbur në dy finalet e Ligës së Kampionëve më 2014 dhe 2016, si dhe në çerekfinalen e vitit 2015. Janë garat evropiane, aty ku Atleticos nuk i shkon mirë me mbretërit.

Juve do të duhej t’i ruhej ballafaqimit me Monacon, duke ditur që të rinjt e kësaj skuadre nuk kanë se çfarë të humbin. Siç kishte thënë dhe Buffon para shortit të çerekfinaleve, se me një mentalitet të tillë, yjet e Monacos janë kundërshtarë shumë të rrezikshëm.

Por edhe Monaco do të preferonte ta shmangte Juventusin, skuadrën e balancuar më së miri që ka mbetur në turne. Zonja e Vjetër di të luajë në më shumë se një mënyrë, andaj kjo mund t’iu sjellë probleme liderëve të Ligue 1.

E për çudi, edhe Real Madrid do të dëshironte ta shmangte komshiun e vet, Atletico Madridin, që janë këmbëngulës, andaj derbi mes tyre do të ishte një perspektivë e papërshtatshme për kampionët në fuqi.