Gjermania e Shkodran Mustafit mposhti Kilin e Alexis Sanchez në finalen e Kupës së Konfederatave.

Mustafi shfrytëzoi llogarinë e tij në Twitter, duke bërë një postim ku shprehu ngushëllimet për bashkëlojtarin e tij te Arsenali, Alexis Sanchez.

“Mjekrrën lartë miku im, Alexis Sanchez, ishin dy lojë të vështira kunder teje dhe skuadrës tënde, shkroi Mustafi.

Chin up my friend @Alexis_Sanchez! Those were two tough games against you and your team! 👏🏽#Chile #BigFight #TopTeam #ConfedCup #CHIGER https://t.co/p6k7DzJIjy

— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) July 2, 2017