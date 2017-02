21:54, 28 Shkurt 2017

Koalicionin qeverisës LDK-PDK, deputeti Arben Gashi nuk e sheh si frytdhënës, madje ai tha që ky koalicion ka ndaluar ndryshimet e nevojshme për Kosovën.

“Momenti i krijimit të koalicionit në mes të LDK-së dhe PDK-së, ka qenë vrasje e shpresës. Vrasje e shpresës për ndryshime në Kosovë. Ka vrarë shpresën e ndërtuar që nga 2007-ta deri në vitin 2014, të prirur nga Isa Mustafa” ka thënë Gashi në një interviste në Zona B të Klan Kosovës.

Megjithatë ai shprehet i bindur që deputetët e LDK-së nuk do ta votonin rrëzimin e kësaj qeverie, përderisa ndryshimet në qeveri dhe në LDK i sheh si të pashmangshme.

“Diçka tjetër është të ndryshojë qeveria dhe partia e tjetër është rrëzimi i saj. E vetmja shpresë për ndryshime në Kosovë është të ndryshoj LDK-ja”.

“Isa Mustafa do të ndryshoj vetë. Momentin kur ndryshojnë rrethanat ai do ti përshtatet rrethanave të reja. Do t’i hap rrugë dikujt tjetër” deklaroi Arben Gashi, njofton Klan Kosova.

