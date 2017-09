22:11, 5 Shtator 2017

Deputeti i Vetëvendosjes, Dardan Molliqaj, ka thënë që Lista Serbe është instrument i politikave të Serbisë në Kosovë, njofton Klan Kosova.

“Është një problem i thellë pasi Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli po krijojnë pozitat në bekimin e Serbisë”.

“Srpska është instrument i politikave të Serbisë në Kosovë”, ka thënë Molliqaj në emisionin Zona B në Klan Kosova.

Sipas Molliqajt, Thaçi dhe Veseli nuk marrin as vendimet më të vogla pa e pyetur Serbinë.

“Pa votimin e Listës Serbe nuk do ta kemi as Veselin si kryeparlamentar dhe as Ramush Haradinajn si kryeministër”.

Tutje, Molliqaj ka deklarauar se Vetëvendosje nuk hynë në asnjë Qeveri që nuk i ka më shumë se 50 deputetë shqiptarë.

“Në asnjë rrethanë nuk futemi në qeveri, numri i deputeveve pa minoritetin serb me të kalojë 61. Me Listën serbe nuk ka marrëveshje për Qeverinë”, ka thënë Molliqaj.

