15:42, 30 Mars 2017

Sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj i ka publikuar dy fotografi të prokurorit të rastit ndaj aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje.

Fotografitë janë realizuar gjatë seancës që është duke u mbajtur sot.

Më poshtë është shkrimi i plotë i Molliqajt:

Ky është prokurori i rastit të montuar politik ndaj aktivistëve.

Fjalimi i aktivistit Frashër Krasniqi i cili me fakte e shkatërroi secilin “fakt” që ky prokuror e ka paraqitur deri tash, e vuri këtë të fundit në siklet aq shumë, saqë siç shihet edhe në fotografi, duket se prokurori është në gjendje të rëndë për shkak të falsifikimeve dhe akuzave të pabazuara. Prokurori e ka katandisur vetën aq shumë e aq keq, saqë më nuk mundet as të tërhiqet, e as të vazhdoj.

Por ne do t’i shkojmë këtij rasti deri në fund. Dikush duhet të jep përgjegjësi për vdekjen e Astrit Deharit, dhe përgjegjësit kryesor janë ata që dhanë urdhra për arrestimin e tij edhe pse nuk e kishin as edhe një fakt.