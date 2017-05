14:39, 10 Maj 2017

Sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se për herë të parë në Kosovë triumfoi rezistenca.

Ky është shkrimi i tij i plotë:

Për herë të parë në Kosovë triumfoi rezistenca. Opozita ndali demarkacionin, “Zajednicën”, likuidimin e Trepçës. Opozita e ndali Qeverinë.

Tash, me fitoren e VETËVENDOSJE!-s, për herë të parë në Kosovë do të luftohet krimi e korrupsioni. Do të zhvillohet ekonomia dhe do të rritet barazia.

I falënderoj të gjithë ata qytetarë, aktivistë e deputetë që u angazhuan pa kursim, sakrifikuan dhe nuk u ndalën, për ta mbrojtur vendin nga qeveria e Isa Mustafës dhe Kadri Veselit.

