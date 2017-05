21:13, 22 Maj 2017

Sekretari i organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj, po shprehet optimist se do të dalin fitues në zgjedhjet e 11 qershorit.

Sipas tij nëse qytetarët angazhohen pasivisht për të votuar, ndryshimi në vend do të jetë i pashmangshëm, njofton Klan Kosova.

”Në zgjedhjet e kaluara lokale në Prishtinë disa qytetarë na thonin: ”Ju jeni shumë të mirë, por nuk keni gjasa me e mujtë LDK-në”.

Por doli e kundërta. Angazhimi i qytetarëve dhe votimi masiv për Lëvizjen solli fitoren.

Tash disa po thonë: ”LDK-në e kaloni lehtë, por PDK-në e keni vështirë me e largu nga pushteti”. E vërtetë që nuk është e lehtë por nëse ju qytetarët që e doni Kosovën me zemër angazhoheni dhe votoni pasivisht, fitorja do të jetë e sigurt dhe ndryshimi i pashmangshëm”.

