8:23, 4 Mars 2017

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini sor do ta vizitojë Kosovën.

Ajo gjatë ditës do të takohet me liderët kryesor të shtetit, ndërsa do të vizitojë edhe urën e Ibrit në Mitrovicë, njofton Klan Kosova.

Vizita e Mogherinit në Kosovë është në kudër të turneut të saj në Ballkan, ku fillimisht ka vizituar Shkupin e më pas Beogradin dhe Tiranën.

Kjo është agjenda e plotë e kësaj vizite:

9.00: Takim me Presidentin Hashim Thaçi

9.35: Takim me Kryetarin Kadri Veseli

10.00: Takim me Kryeministrin Isa Mustafa

10.35: Deklaratë për shtyp me Kryeministrin Isa Mustafa

11.00: Takim me udhëheqësit e partive politike

Interesante