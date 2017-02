16:26, 5 Shkurt 2017

Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian dhe ndërmjetësuesja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Federica Mogherini ka komentuar rrënimin e murit në veri të Mitrovicës.

Ajo ka thënë se angazhimi konstruktiv që kanë pasur në dy takimet e fundit për Dialogun në Bruksel sot ka sjell rezultat.

Sipas Mogherini kjo dëshmon edhe një herë se vetëm rruga e dialogut dhe lidershipit politik mund të dërgojë nga e mira, shkruan në faqen e BE-së, transmeton Klan Kosova.

“Çështjet më e me rëndësi lidhen me lirim e hapësirës për këmbësor në rrugën “Mbreti Petër” dhe rihapja e Urës së Mitrovicës, punë që janë zgjedhur me sukses në Prishtinë: implementimi i marrëveshjeve të arritur ka filluar të zbatohet menjëherë dhe punët efektive kanë nisur sot. Kjo do t’i kontribuoj lirisë së lëvizjes, kontakteve të njerëzve dhe në fund pajtimit ku do të përfitojnë të gjithë qytetarët në Veri dhe Jug të Mitrovicës”, ka thënë Mogherini.

Ajo ka shtuar se liderët në rajon po tregojnë kurajën dhe vizionin për të rrëzuar mure dhe për tu fokusuar në ngritjen e urave.

“Kjo është fryma e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-sa për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit”, ka thënë Mogherini.

Interesante