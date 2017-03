17:20, 3 Mars 2017

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Federica Mogherini, ka nisur takimin me Presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani.

Pas takimit me kreun e shtetit shqiptar, kryediplomatja evropiane do të takohet me kryeministrin Edi Rama, ministrin e jashtëm, Ditmir Bushati si dhe kreun e vendit Ilir Meta.

Gjatë pasdites së sotme është parashikuar edhe një takim me partitë politike parlamentare, por nuk ka të planifikuar një takim kokë më kokë me kreun e PD-së, Lulzim Basha, shkruan “Panorama”, përcjellë Klan Kosova.

Gjatë vizitës së saj Mogherini do të flasë gjithashtu para studentëve të Universitetit të Tiranës.