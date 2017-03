21:34, 3 Mars 2017

Federica Mogherini, shefe e Politikës së Jashtme dhe të Sigurisë, në Bashkimin Europian, ka mbajtur në orët e vona një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, ku ka thënë se BE është gati të fillojë negociatat për anëtarësim të Shqipërisë, po sa të fillon zbatimi i reformës në Drejtësi, njofton Klan Kosova.

Por, ajo ka shatuar se bojkoti dhe mosdialogimi ngadalëson rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në BE.

“Shqipëria ka arritur shumë, sidomos sa i takon reformës në Drejtësi dhe në BE ne jemi gati që të hapim negociatat në momentin që në Shqipëri fillon zbatimi i Vettingut (proces i rivlerësimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve)”, ka thënë ajo.

“Kam qenë e qartë kur kam thënë se bojkoti i Parlamentit ndal procesin e intergimrit të vendit në BE. Unë kam qenë e qartë sot, jam takuar me kreun e Kuvendit, opozitën dhe kam thënë: ata që po përpiqen të ulin ritmin e reformave do të rrezikojnë integrimin në BE”.

Mogherini gjatë ditës është takuar edhe me presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishanin, kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, liderin e opozitës Lulzim Basha, ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati dhe në fund me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

