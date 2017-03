14:17, 4 Mars 2017

Federica Mogherini, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian e ka përfunduar vizitën tek Ura e Ibrit në Mitrovicë.

Ajo nga atje ka thënë se Europa do të mundohet edhe një herë të sjellë riintegrimin e qytetarëve por edhe të krijojë paqe ndërmjet kosovarëve dhe serbëve në dy pjesët e këtij qyteti, njofton Klan Kosova.

“BE-ja do ta mbështesë dhe garantojë stabilizimin e veçantë të këtij vendi – do të punojmë dalë nga dalë që të përmirësojmë raportet e situatës aktuale të qytetarëve të Kosovës, Bashkimi Europian do të bëj investime që Mitrovica të jetë një qytet i suksesshëm”, ka thënë Mogherini, kur ka inspektuar punimet për rivitalizimin e Urës së Ibrit e cila ndanë qytetin në të jugor dhe verior.

Mogherini fillimisht ka ndjekur punimet që janë bërë në pjesën jugore të Urës së Ibrit derisa pritet që më pas të kalojë edhe në pjesën veriore të Mitrovicës.

Mogherini është takuar edhe me kryetarin e komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakiq, i cili e ka njoftuar se si po shkojnë punimet pë rivitalizimin e Urës në atë pjesë.

Ajo tha se Ura e Ibrit shumë shpejtë do të hapet për qytetarët, por pa saktësuar se kur saktësisht do të ndodhë.

Vizita e Mogherinit ka bërë që masat e sigurisë të jenë shumë të mëdha në këtë qytet, ku ka një numër të madh të pjesëtarëve të Policisë e Njësisë Speciale.

Mogherini nga Prishtina ku kishte takime të ndara me krerët institucionalë e më pas një takim me liderët e të gjitha partive ka udhëtuar në Mitrovicë me helikopter.

