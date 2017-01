Edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini pas sulmit terrorist që ndodhi në Turqi ka ofruar ndihmën e BE-së duke dënuar sulmin terrorist në shtetin turk, njofton Klan Kosova.

“Viti 2017 filloi me një sulm terrorist në Stamboll. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të parandaluar këto tragjedi”, ka shkruar Mogherini në Twitter.

2017 starts with an attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims and their loved ones. We continue to work to prevent these tragedies

