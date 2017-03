12:06, 3 Mars 2017

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini ka arritur në parlamentin serb, ku ajo do të mbajë një fjalim para deputetëve.

Vetëm pak pas Mogherini, në parlament ka shkuar kryeministri serb, Aleksandër Vuçiq, për ta dëgjuar fjalimin e saj, shkruan Tanjug, transmeton Klan Kosova.

Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Maja Gojkoviq na prag të seancës speciale – ku ligjvënësit do të kontaktojnë me Mogherini, se ajo do të mbështes Serinë drejtë anëtarësimit të plotë në EU.

Gojkoviq ka thënë se kjo seancë është duke u mbajtur me iniciativën e Mogherini.

Interesante