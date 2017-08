15:00, 1 Gusht 2017

Ajo njihet për fotografitë e saj ku shumë shpesh shfaqet provokative, transmeton Klan Kosova.

Edhe në foton e fundit, Emily Ratajkowski ka shfaqur trupin e saj seksi.

Me telefon në dorë, para pasqyrës modelja e njohur është shfaqur me të brendshme dhe me një maicë e cila ia tregon një pjesë të gjoksit.

