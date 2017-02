16:24, 18 Shkurt 2017

Fansat e 26-vjeçares Kristen Ottea janë ndarë në dy fraksione nga ata që e mbështesin veprimet e saj ndërsa nuk është duke pozuar me bikini dhe nga ata që pavarësisht se e pëlqejnë e kritikojnë për hobin e saj, gjuetinë dhe balsamimin e kafshëve.

Shumicës së modeleve, që nuk janë shumë të famshme, herë pas here u nevojitet ndonjë punë e përkohshme, por Kristen punon bashkë me të atin në biznesin e balsamimit të kafshëve.

Ajo mban aktiv profilin e saj në Instagram me mbi 10,000 fansa duke postuar sa foto provokuese, ndërsa shfaqet me bikini, aq edhe të frikshme kur pozon me armë dhe pranë ndonjë kafshe të vrarë, shkruan tiranaobserver.al



Interesante