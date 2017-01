11:15, 15 Janar 2017

Ylli i Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, ka zbuluar se ai do të mund të ishte duke luajtur për Liverpool-in, po të mos e kishte bindur Jurgen Klopp për të kundërtën, njofton Klan Kosova.

Ish-trajneri i Liverpool, Brendan Rodgers ishte shumë afër që në vitin 2013 ta sjellë në Anfield armenianin, por Klopp e kishte bindur që ai të nënshkruante me Borussia Dortmund.

“Kam biseduar dy-tre herë në telefon me Rodgers, ai më thoshte se më të vërtetë më do mua në klub dhe se do të luaj bashkë me Luis Suarez e Steven Gerrard”, ka thënë Mkhitaryan për Daily Mail.

“Gjysma ime donte që të shkonte atje, pjesa tjetër nuk ishte aq e bindur, pasi mendoja se Premier Liga ishte shumë, për një lojtar që vinte nga Liga e Ukrainës”.

“Dy javë më vonë, Klopp la pushimet e tij dhe erdhi të më takoj. E dija se ai kishte reputacion të mirë në punën me lojtarë të rinj dhe pasi u takuam, u ndjeva më rehat të nënshkruaja për Dortmundin, tani mendoj se kam marrë vendimin e duhur”.

