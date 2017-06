20:53, 5 Qershor 2017

30 mjekët amerikanë vizituan Qendrën kryesore spitalore në Kosovë, me ç’rast kanë nënshkruar një memorandumi të bashkëpunimit për të shkëmbyer mjekë amerikanë dhe koosvarë.

Këta mjek në Kosovë i solli organizata joprofitabile “Kosovo Hope”.

Themeluesi i saj, Berat Gegaj, ka thënë se ndihet krenarë që ka arritur të realizoj këtë marrëveshje.

Mjekët amerikanë do të qëndrojnë në Kosovë deri më 10 qershor, për të vizituar pacientë në regjione të ndryshme të Kosovës. Ndërsa mjekët që do të shkojnë në Amerikë , do të përzgjidhen në fund të muajit.

Kronikë nga Blerta Ahmeti

