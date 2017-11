15:48, 3 Nëntor 2017

Nën organizimin e “Qendrës së Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim” (ATRC) si dhe organizatës “Save the Children”, të premten në qytetin e Mitrovicës është zhvilluar tryezë e diskutimit lidhur më Projektligjin për Mbrojtjen e Fëmijës.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm nënkryetari i Komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, kandidatët për ansamble komunale të Komunës së Mitrovicës, kandidatë për kryetar komune ,koordinatori komunal për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Fitim Rama dhe Besa Veseli nga Zyra për Barazi Gjinore, mësimdhënës, drejtorë shkollash, përfaqësues të organizatave civile dhe përfaqësues nga Zyra e Avokatit të Popullit.

Këtu drejtori ekzekutiv Kushtrim Kaloshi, theksoi se qëllimi i kësaj tryeze ishte që të mbledhë të gjithë akterët të rëndësishëm komunal dhe të diskutojnë më gjerësisht lidhur me rekomandimet nga kjo tryezë, e që në fakt do të shërbejnë si argument plotësuese, dhe të gjeturat të adresohen me tutje tek Projektligji për Mbrojtjen e Fëmijës.

Projektligji për mbrojtjen e fëmijës, ka për qëllim të mbroj fëmijën nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, lënies pas dore, apo ndonjë formë tjetër që vë në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e fëmijës .

Me këtë projektligj pritet të përcaktohet krijimi i një sistemi të mirëfillt ligjor për mbrojtjen e fëmijës në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, si dhe të krijohet një ambient i sigurt për rritjen dhe zhvillimin e tyre.

