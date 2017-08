13:56, 1 Gusht 2017

Në Mitrovicë sot është bërë hapja e qendrës së thirrjeve IQ to Link.

Drejtori i kësaj kompanie Jens Rechenbach, deklaroi se hapja e kësaj qendre do të ndihmojë sadopak në uljen e papunësisë në Kosovë.

Ai shtoi se është i kënaqur me kushtet qe i janë ofruar në këtë vend për të investuar me kompaninë e tij, njofton Klan Kosova

Ndërsa bëri me dije se nuk do të ndalet me kaq dhe se qendra si kjo e thirrjeve do të hapen edhe në qytetet tjera të Kosovës.

Këtë ngjarje e përshëndeti edhe ambasadorja gjermane në Kosovë Angelika Viets, e cila tha se investimet si këto i duhen më së shumti këtij vendi dhe se shpreson që situata politike në Kosovë, të zgjidhet sa më shpejt në mënyrë që proceset në fusha të ndryshme të vazhdojnë e të mos ngecin.

Hapjen e kësaj qendre e përshëndeti edhe ministri në detyrë i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi.

Ai deklaroi se investitorëve gjerman iu kanë ofruar ndihmë të pa kursyeshme në hapjen e kësaj qendre dhe se do të vazhdojnë të përkrahin projekte të tilla, njofton Klan Kosova.

IQ to Link momentalisht ka qendrën e saj të thirrjeve në Prishtinë, Prizren dhe tash në Mitrovicë dhe ka të punësuar rreth 400 punëtorë.

klankosova.tv

