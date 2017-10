0:06, 6 Tetor 2017

Analisti politik, Ilir Mirena ka thënë se ideja e Selim Pacolli për ndërtimin e një Qendre Islamike dhe zhvendosjen e Fakultetit Filozofik mund ta ketë burimin në dy opsione.

“Ajo mund të jetë ide e ndonjë këshilltari naiv që mund t’i ketë propozuar Selim Pacollit sepse partitë janë në garë për joshjen e elektoratit”, ka thënë Mirena, njofton Klan Kosova.

“Këtë e ka nis e para PDK me presidentin Hashim Thaçi që ka koketuar me këto rryma. Pjesa tjetër mund të ketë karakter të biznesit. E dimë që Pacolli ka kontake me botën arabe me biznesmenë nëpër Katar e Dubai”.

Mbrapa kësaj ideje, sipas Mirenës mund të fshihet ndonjë projekt ekonomik ku ka leverdi financiare.

Mirena ka thënë më tej se nëse Pacolli dëshiron të ndërtojë Qendrën Islamike atëherë le la lëshojnë hotelin që ka në qendër të Prishtinës.

“Le ta lirojë hotelin dhe jo të luajë me pronën publike”, është shprehur ai.

Interesante