21:42, 23 Tetor 2017

Analisti Ilir Mirena, në emisionin Zona e Debatit në Klan Kosova, tha se nëse zgjedhjet lokale do të mbaheshin njësoj me ato të përgjithshme, do të ishte e mundshme që rezultatet të ishin më ndryshe nga këto që tashmë veç janë publikuar, njofton Klan Kosova.

“P.sh, rasti i vitit 2007, ndoshta po të ishin mbajtur këto zgjedhje njëjtë me ato të përgjithshme në qershor, ka mundësi që do të kishim një rezultat më ndryshe”.

“Por, në vitin 2013, LDK po del që ka më pak vota, PDK më pak vota, ndërkaq VV është e dyfishuar pothuajse”.

“191 mijë kishte LDK, PDK 202 mijë, VV 60 mijë, ndërsa tash LDK 174 mijë, PDK 151 mijë, VV 113 mijë. Kjo është një mostër kualitative që do të duhej të merrej parasysh”.

Mirena poashtu tha se shumica prej partive deformuan rezultatin për shkak të përzgjedhjes së kandidatëve.

“VV edhe partitë e tjera ia kanë huq me kandidatin, ose emërohet me dhunë prej qendrës, ose dega e nëndega ia imponojnë”.

“VV s’ka dalë keq në këto zgjedhje, balotazh në Prizren e Gjilan, në Prishtinë e ka rritë votën”.

“Kandidati është gjithçka, me disa prej tyre e kanë huq, kjo ju ka kushtu”.

