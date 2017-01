12:15, 31 Janar 2017

Miranda Lambert ka pranuar se pas divorcit të saj me Blake Shelton në vitin 2015, ajo ka filluar të konsumojë më shumë alkool.

“Kur jam divorcuar, kam filluar të konsumojë më shumë alkool. E kam gjetur veten tri netë me radhë në një lokal nate, duke qëndruar aty, edhe kur të gjithë kishin ikur”, ka pranuar këngëtarja derisa ishte në një performancë në Chicago, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja pavarësisht se kishte kaluar një periudhë të vështirë, nuk është se kishte folur shumë publikisht lidhur me këtë pjesë të jetës së saj.

Ajo ka filluar të flasë për këtë, vetëm pasi ka lansuar albumin e saj “The Weight of These Wings” në muajin nëntor të vitit të kaluar.

Ky album, sipas saj, tregon shumë të thëna e të pathëna nga përjetimet e saj.

“Gjithçka që kam dashur të them është në këtë album. Poashtu, gjithçka që nuk kam dashur të them, është në këtë album. Të gjitha përjetimet e mia, dhimbja që kam kaluar e të gjitha gëzimet e momentet që mund të kalojë një njeri, janë në këtë album”, kishte thënë ajo përmes një video komunikimi me fansat e saj në Instagram.

Pas divorcit, Lambert kishte filluar një lidhje me këngëtarin dhe tekst-shkruesin, Anderson East.

