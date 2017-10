16:01, 20 Tetor 2017

Ministrja e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha, ka prezantuar raportin vjetor të donatorëve, që për vitin 2016 kap shumën e përgjithshme të asistencës prej 174 milionë euro.

30% e kësaj asistence zhvillimore është pranuar nga Qeverisja dhe Shoqëria Civile, përderisa sektorët tjerë përfshijnë ujin dhe kanalizimin me 24 milionë euro, arsimi me 17.6 milionë euro, infrastruktura dhe shërbimet tjera sociale me 10 milionë euro dhe biznes dhe shërbime të tjera me 9.5 milionë euro.

Donatori më i madh vazhdon të jetë Bashkimi Evropian, i cili raportohet të ketë kontribuar rreth 61 milionë euro gjatë periudhës raportuese.

Donatori i dytë më i madh janë SHBA-të që kanë disbursuar 33.6 milion euro, pasuar nga Gjermania me rreth 19 milion euro gjatë vitit të njëjtë.

Po ashtu, përkrahja finanicare është bërë edhe në komuna, fondet e përgjithshme të alokuara për 38 komunat e Kosovës ka arritur shumën 52.7 milionë euro.

