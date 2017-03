12:16, 3 Mars 2017

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, mori pjesë në konferencën e organizuar nga drejtuesit e projektit të BE-së, “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial”.

“Vazhdimisht jemi duke punuar që sistemi gjyqësor dhe prokurorial të jetë sa më transparent, i përgjegjshëm dhe i qasshëm për të gjithë qytetarët. Jemi duke bërë përgatitjet për të filluar me procesin e Rishikimit funksional të Sektorit të sundimit të ligjit, i cili do të rezultojë me një Strategji gjithëpërfshirëse për tërë sektorin e sundimit të ligjit”, theksoi Ministrja Hoxha.

Kemi planifikuar plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve të pakos gjyqësorit, theksoi Ministrja, në plotësim ndryshimit të legjislacionit penal dhe kundër korrupsionit, çështjeve që kanë të bëjnë me suspendimin e zyrtarëve të lartë publik kur kemi të bëjmë me rastet korruptive.

Ministria e Drejtësisë është duke bashkërenduar veprimet në hartimin e politikave dhe ligjeve me zhvillimet në sistemin gjyqësor e prokurorial të Kosovës.

“Disa nga çështjet madhore aktuale janë: Përfundimi i decentralizimit të shërbimeve nga KGJK në Gjykata, implementimi i projektit të financuar nga Qeveria Norvegjeze për menaxhimin e lëndëve, zvogëlimi i numrit të lëndëve të pazgjidhura dhe atyre të pa-ekzekutuara, avancimi i sistemit të statistikave sipas standardeve të BE-së, fuqizimi i profesioneve të lira ligjore dhe përmirësimin e marrëdhënieve me publikun me qëllim të rritjes së transparencës dhe besimit të publikut ndaj sistemit të drejtësisë”.

