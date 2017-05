16:55, 15 Maj 2017

Në ambientet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor u nënshkrua Memorandumi nga ministri në largim, Ferat Shala dhe kryetari i Obiliqit, Xhafer Gashi në përkrahje të një projekti për Komunën e Obiliqit.

Projekti është “Pastrimi i lumit Sitnica’’ në komunën e Obiliqit, në vlerë 152,000,00 euro

Në këtë takim Shala theksoi se me nënshkrimi i këtij memorandumi përkrahur financiarisht nga MMPH-ja do të ndihmohet Komuna e Obiliqit. Me realizimin e tij, do të evitohen vërshimet e shumta si dhe dëmet e tokave bujqësore që ndodhen në afërsi të këtij lumi.

Gashi e falënderoi ministrin Shala për përkrahjen në realizimin e këtij projekti.

Palët u dakorduan që pas nënshkrimit të këtij Memorandumi të fillohet me procedurat e parapara me Ligj, me qellim të realizimit të këtij projekti, transmeton Klan Kosova.

