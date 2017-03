17:52, 12 Mars 2017

Sot në moshën 68 vjeçare, ka vdekur aktori i njohur kosovar Hadi Shehu.

Për vdekjen e aktorit të madh, familja Shehu ka marrë shumë ngushëllime, njofton Klan Kosova.

Një telegram ngushëllimi për familjen erdhi edhe nga ministri i Ministrisë së Kulturës së Republikës së Kosovës Kujtim Shala.

Lexoni më poshtë telegramin e ngushëllimit të plotë nga Shala:

E nderuar familja Shehu,

Me pikëllim morëm lajmin për ndarjen nga jeta e të dashurit tuaj dhe aktorit tonë të mirënjohur, Hadi Shehut.

Ndarja nga jeta e aktorit Shehu është humbje e madhe për familjen, miqtë, artin dhe kulturën shqiptare, për teatrin dhe filmin e Kosovës, ku Hadiu kontribuoi me devotshmëri dhe la gjurmë të pashlyeshme.

Hadi Shehun dhe puna e tij e palodhshme, janë trashëgimi e vlefshme për artin dhe kulturën e tonë, andaj edhe kujtimi për të do të jetë i përhershëm.

E nderuar familja Shehu, miq të Hadiut, pranoni ngushëllimet e mia për humbjen tuaj të madhe.

