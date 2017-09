21:52, 9 Shtator 2017

Ministri i ri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka falënderuar të gjithë për urimet që i kanë bërë me rastin e zgjedhjes së tij në këtë pozitë.

“Miq dhe Familjarë, në pamundësi që t’iu përgjigjem secilit personalisht për urimet e shumta për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës me kryeministër z.Haradinaj.

Ju them faleminderit për nderin dhe respektin që më bëni dhe na priftë e mbara. Do të jem bashkë në krye të detyrës. Me respekt!”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Interesante